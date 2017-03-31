Цими вихідними в Україні практично без опадів, у неділю на заході потеплішає до +23°.

Як повідомляють синоптики українського Гідрометцентру, у столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +8°, вдень +13°. У неділю сонячно, +9°…+21°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +5°, вдень +9°. У неділю без опадів, +6°…+20°.

У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +19°, можливий дощ. У неділю вночі +8°, вдень +20°, сонячно.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°…+11°. У неділю до +18°, мінлива хмарність.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +7°, вдень +21°. У неділю +5°…+17°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю +7°…+15°, без опадів.