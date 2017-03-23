ЧС: збірна України програла Хорватії

У Загребі відбувся відбірковий матч Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України програла команді Хорватії з рахунком 0:1.

Гол у матчі на 38-й хвилині забив Нікола Калініч.. Екс-гравець “Дніпра”, а нині футболіст італійської “Фіорентини” отримав м’яч на лінії штрафного майданчику, розвернувся і вдарив у кут воріт Андрія П’ятова – стрибок воротаря виявився невдалим, м’яч влетів у ворота. Хорвати мали помітну перевагу в першому таймі. Команда неодноразово небезпечно атакувала, одного разу м’яч влучив у штангу українських воріт.

Після перерви українці спробували перехопити ініціативу. Команда провела кілька небезпечних атак. А найвигідніший момент на 79-й хвилині гри не використав Андрій Ярмоленко, який із забійної позиції пробив набагато вище воріт, добиваючи м’яч після розіграшу стандарту.

Таким чином, збірна України програла матч і тепер відстає від лідера відбіркового турніру в Групі I збірної Хорватії на 5 очок.

Група I

Туреччина – Фінляндія – 2:0

Косово – Ісландія – 1:2

Хорватія – Україна – 1:0

Турнірна таблиця:

Хорватія – 13

Ісландія – 10

Україна – 8

Туреччина – 8

Косово – 1

Фінляндія – 1