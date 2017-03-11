Церемонія нагородження володарів «Спортивного Оскара» України відбудеться 31 березня

31 березня у спортивному центрі столиці – на НСК «Олімпійський» – відбудеться XI Всеукраїнська урочиста церемонія нагородження «Герої спортивного року-2016», повідомляє офіційний сайт НОК України.

«Герої спортивного року» – це національний «Спортивний Оскар», покликаний визначити та нагородити кращих атлетів, тренерів, команди й фахівців у спортивній галузі країни. 10 березня під час засідання Української Академії спорту про деталі та особливості проведення цьогорічної церемонії повідомив президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.

Саме за його ініціативи у 2007 році і була створена Українська Академія спорту, яку очолює призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Ніна Уманець. До Академії увійшли легендарні спортсмени, які завершили активну спортивну діяльність та залишили визначний слід в олімпійській історії. Основна мета Академії – популяризація спорту, поширення олімпійських ідеалів. Протягом року її члени беруть активну участь у проведенні різноманітних благодійних та просвітницьких акціях НОКу, зокрема на них, покладено й визначення переможців Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року». Перед «академіками» стоїть непростий вибір – обрати найдостойніших.

Рік 2016-й був сповнений яскравими моментами й перемогами на зимових Юнацьких Олімпійських іграх в швейцарському Ліллехаммері та літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро, а також на чемпіонатах світу та Європи з різних видів спорту. Сергій Бубка нагадав процедуру обрання номінантів, яка проходить у три етапи. Спочатку експертна комісія фахівців Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді та спорту провела детальний аналіз виступів наших спортсменів на головних спортивних стартах року, підготувавши розширений список претендентів по кожній з номінацій. Після цього свою думку висловили 252 провідних представники загальнонаціональних та регіональних мас-медіа з усієї країни. За підсумками усіх журналістських анкет сформовані трійки претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Шляхом таємного голосування «академіки» оберуть переможців, а вже під час самої церемонії про них дізнається вся країна. До вже звичних номінацій цьогоріч повернувся «Народний вибір», де переможця обирали уболівальники та прихильники спорту. Свій вибір вони могли зробити протягом 6-15 лютого на офіційному сайті Національного олімпійського комітет України та в групах НОК України/Олімпійська команда у трьох соціальних мережах, віддавши свій голос за «Найкращого спортсмена-2016» та «Найкращу спортсменку-2016». Вперше «Спортивний Оскар» вручатимуть у номінації «За відданість спорту». Претендентами там є фізичні особи, які протягом усього життя самовіддано опікуються інтересами українського спорту, вносять значний особистий вклад у розвиток та популяризацію олімпійського руху, чия активна соціальна діяльність (в тому числі й на волонтерських або меценатських засадах) приносить відчутну користь українському спорту, створюючи унікальні спортивні проекти, примножуючи спортивну спадщину, сприяючи вихованню молодого покоління на олімпійських ідеалах і принципах. Тож хто удостоється нагород XI Всеукраїнської церемонії «Герої спортивного року» стане відомо вже зовсім скоро.

Організаторами Церемонії виступають Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України.