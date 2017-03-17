Центр Львова в неділю перекриватимуть для проїзду транспорту

У неділю, 19 березня, у Львові відбудеться молитовна хресна хода, в якій візьме участь близько 30 тисяч учасників. За маршрутом ходи ситуативно перекриватимуть дороги для проїзду транспорту.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, хода триватиме з 15:00 до 19:00.

Маршрут пролягатиме від храму Св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. Міцкевича ― пр. Свободи (проти руху) – вул. Академіка Гнатюка ― пл. Генерала Григоренка ― вул. Листопадового Чину – площа Св. Юра.

Поліція супроводжуватиме ходу і просить мешканців Львова оминати цю ділянку дороги у вказаний час і не паркувати автомобілі на узбіччях.

Громадський та приватний транспорт скеровуватимуть в об’їзд цієї ділянки під час проведення заходу.