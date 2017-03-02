Автомобілі з львівським сміттям вночі затримали на кордоні Кіровоградської області

У ніч на четвер, 2 березня, біля м. Світловодська на межі Кіровоградської та Полтавської областей було затримано три автомобілі зі сміттям зі Львова і один вантажний автомобіль – у Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомили у прес-службі Кременчуцького міськвідділу поліції.

За даними правоохоронців, затримати вантажівки їм допомогли громадські активісти, які відгукнулися на заклик влади регіону стежити, чи не пересуваються по території вантажні машини, накриті тентом, які, можливо, перевозять сміття зі Львова. Після цього призову жителі регіону стали повідомляти про підозрілі вантажівки, а поліція оперативно перевіряє ці повідомлення.

«Ми затримали ще один автомобіль вже у самому Кременчуці і три – під Світловодськом», – сказали в поліції.

Як повідомлялося, менш ніж за тиждень це вже п`ятий випадок виявлення львівського сміття у Полтавській області.