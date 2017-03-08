8 березня Церква вшановує святителя Григорія

Святитель народився в 1296 році в Константинополі, у сім’ї сенатора Костянтина при імператорі Андроніку II.

Юнак отримав хорошу освіту, живучи, фактично, при дворі. Одним з його вчителів був Феодор Метохіт, знаменитий придворний вчений. Вважається, що талант до філософії Григорій Палама показав ще в юності, прочитавши в сімнадцятирічному віці лекцію про логіку Арістотеля перед імператором. У віці 20 років він покинув палац і пішов на Афон, де віддався подвижницькому життю під керівництвом препоподобных Никодима і Никифора. У 1325 році він був змушений тікати від турецьких нападів. У Фесалоніках Григорій прийняв священицький сан і заснував неподалік від Берії чернечу громаду, де, поряд із загальними службами, практикувалася постійна, тобто безперервна молитва. В 1331 році він повертається на Афон до обителі святого Сави. Однак його усамітнення було перервано знаменитими суперечками з Варлаамом Калабрійцем, Григорієм Акиндіном і Никифором Григорою. Полеміка відбувалася на тлі громадянської війни між Іоанном Кантакузином і Іоанном Палеологом. Після воцаріння Кантакузина Григорій Палама незабаром обирається архієпископом Солунів.

У 1359 році, за іншим датуванняя 1357, він помер у віці 63 років від хвороби. Його прославлення було звершено в 1368 році, менш ніж через десять років після смерті, що буває досить рідко.