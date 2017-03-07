7 березня Церква вшановує святого мученика Маврикія

7 березня – день пам’яті святого мученика Маврикія і 70 воїнів, які постраждали з ним.

Святий Маврикій жив у кінці третього століття і служив воєначальником в Апамеї Сирійській.

Під час гонінь за часів імператора Галерія, язичницькі жерці донесли йому, що святий Маврикій поширює віру в Христа. Святого Маврикія із сином і підпорядкованих йому воїнів привели на суд, де вони твердо безстрашно сповідували свою віру. Тоді їх почали жорстоко бити, палити вогнем і мучити залізними гаками. Юнака Фотіна, сина полководця Маврикія, стратили мечем прямо на очах батька. Після цього, мучеників відвели на болотисте місце, де були цілі хмари комарів, та оводів, і прив’язали до дерев, обмазавши їх тіла медом.

Святі воїни протягом десяти днів терпіли укуси комах, спрагу й голод, поки правитель не наказав відрубати їм голови. Імператор заборонив ховати тіла страждальців, але християни таємно вночі поховали чесні останки святих мучеників на місці їх жахливої смерті.