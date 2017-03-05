5 березня день пам’яті благовірного князя Ярослава Мудрого

Син рівноапостольного хрестителя Русі – великий князь Київський Ярослав Мудрий.

У 1030 році Ярослав заснував обителі Святого Георгія в Новгороді і Києво-Печерський монастир у Києві. Саме він повелів по всій Русі «творити празник» святого Георгія відомий ще як Юр’їв день.

За наказом Ярослава Мудрого був виданий Церковний устав, а також зведення законів давньоруського права – «Руська правда». У 1051 році, зібравши єпископів, великий князь сам призначив митрополитом Руським Іларіона, вперше без участі Константинопольського патріарха. У 2005 році, з благословення патріарха Олексія Другого, 5-е березня було внесене в місяцеслів як день поминання благовірного князя Ярослава Мудрого.

За церковним календарем 5 березня вшановують преподобного Лева-єпископа Катанського, преподобного Агафона Печерського, мученика Корнилія, священомученика Садока – єпископа Персидського.

У народі 5-го березня, в день Левка, примічали: якщо в цей весняний день сніг розтаватиме і курка води біля порога нап`ється – чекай дружньої і теплої весни. За давнім повір`ям, на Левка не дивилися в небо, щоб не побачити падаючої зірки – це була недобра прикмета.

Вже до цього часу з’являються ранні проталини на полях, говорили: «Як не злись метелиця, все весною повіває». У цей час бувають вітри: «Харитонова дружина під тином йшла, сімсот сорочок знайшла, вітер подув — все сорочки роздув».

Події 5 березня:

5 березня 1558 року — ця умовна дата вважається днем появи тютюну в Європі. Медик Франсіско Фернандес був посланий королем Іспанії Філіпом II до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин і продуктів харчування.

1711 — засновано Сенат — вищий державний орган у Росії (існував до 1917 року).

1868 — в Англії запатентовано степлер.

1901 — у «Церковних відомостях» оголошено про відлучення Льва Толстого від Російської православної церкви. Позиція пізнього Толстого — це позиція пророка, викривача суспільної і державної неправди, що проголошує віровчення вселюдської братської любові і праці. Толстой-публіцист і вчитель життя придбав величезну популярність не тільки в Росії, але і у всьому світі. Ясна Поляна стає місцем паломництва: до Толстого за порадою приходять люди з різних верств, з багатьох країн. Синод — найвищий церковний орган в Росії того часу — виніс визначення про відлучення Толстого від церкви, вказавши на антиправославний дух толстовського вчення. Але відлучення не послабило виняткового впливу Толстого на російське суспільство. На півдні Росії його послідовники – толстовці – створили сільськогосподарські комуни, жили, спільно обробляючи землю.

1918- Центральна Рада прийняла закон про адміністративний статус Києва як столиці УНР.

1939 — Київському університету присвоєно ім’я Тараса Шевченка.