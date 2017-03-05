4 березня Церква вшановує святого Лева

Святий Лев був єпископом у місті Катані, у Сицилії.

Він славився добротою, милосердям і християнською любов’ю до жебраків і мандрівників. Господь удостоїв його дару зцілення від різних хвороб, а також чудотворінь.

За часів єпископства святого Лева в Катанах жив чарівник Іліодор, який раніше був християнином, але потім таємно відмовився від Спасителя. Іліодор дивував народ неправдивими чудами. Святитель Лев часто переконував Іліодора перестати займатися темними справами і звернутися до Бога з покаянням, але марно. Одного разу Іліодор дійшов до того, що, увійшов у храм і своїм волхвуванням справив там сум’яття. Коли святий Лев побачив, що відбувається, то зрозумів, що час лагідних умовлянь минув. Він спокійно вийшов з вівтаря і, обв’язавши шию чародія своїм омофором, вивів його з храму на площу. Там він змусив Іліодора зізнатися у всіх злодіяннях, наказав розвести багаття і без вагань вступив разом з чародієм у вогонь, утримуючи його омофором. Так вони стояли у вогні, поки Іліодор не згорів, а святитель Лев залишився неушкоджений. Це диво ще за життя прославило преподобного Лева.

Коли преподобний помер, при його гробі отримала зцілення жінка, яка страждала кровотечею. Тіло святого було покладено в храмі святої мучениці Лукії, а згодом мощі його були перенесені до церкви святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського.