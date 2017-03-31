31 березня Церква вшановує святителя Кирила Єрусалимського

Святий Кирило був пресвітером єрусалимської церкви і в 350 році був хіротонізований в єпископа.

Єрусалим у той час перебував у підпорядкуванні митрополита Кесарійського, що зовсім не влаштовувало святителя Кирила.

Тричі його змістили з ініціативи кесарійського єпископа Акакія, який вимагав від Кирила прийняти аріанство.

З нагоди небесного знамення – видіння Хреста Господнього в небі над Єрусалимом у свято П’ятидесятниці в 351 році Кирило відправив «Послання до благочестивого царя Констанція».

Кирило витратив багато сил на умиротворення єрусалимської пастви і боротьбу з єретиками, проти яких підписав засудження на II Вселенському соборі.

Після святителя Кирила Єрусалимського залишилося 18 підготовчих слів перед таїнством Хрещення, які тлумачили значення Символу віри.

Крім того, у нього є п’ять слів, де він тлумачить звершення та зміст таїнств хрещення, миропомазання, соборування, євхаристії та інших.

За церковним календарем 31 березня вшановують святителя Кирила, мучеників Трохима і Євкарпія, преподобного Аніна.

Іменинниками 31 березня є: Кирило, Трохим, Данило.

31 березня народились:

1873 — Микола Міхновський, український політичний та громадський діяч, правник, публіцист, ідеолог державної самостійності України, автор славнозвісної брошури «Самостійна Україна».

1882 — Корній Чуковський (Микола Корнейчуков), письменник, перекладач і літературознавець українського походження. Перекладач українських поетів (збірка «Молода Україна»), упорядник кількох видань російських перекладів Тараса Шевченка, автор нарису «Шевченко» (1911). Автор славнозвісних творів для дітей «Айболит», «Мойдодир», «Муха-Цокотуха» та ін.

1914 — Леонід Новиченко — український літературний критик, літературознавець. Лауреат Шевченківської премії (1968).

Події 31 березня:

1889 — Офіційне відкриття Ейфелевої башти. Конструктор башти Гюстав Ейфель поставив на вершині башти французький прапор. Підійматися вгору тоді доводилося східцями.

1901 — Випускається перший автомобіль «Мерседес». Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВС). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися «Мерседесом» (на ім’я дочок Р. Даймлера).

1917 — США купують у Данії Віргінські острови за $25 млн.

1917 — У Києві відкрито першу українську гімназію.

1918 — США вперше переходять на літній час.

1923 — В Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.

1952 — Відрито Львівську філію Академії наук України.

1993 — Під час зйомок епізоду фільму «Ворон» випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.