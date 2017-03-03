3 березня Церква вшановує святого апостола Архипа

Святий апостол з числа сімдесяти Архип був учнем і помічником святого апостола Павла.

У посланні до Филимона апостол називає святого Архипа своїм сподвижником. Згідно з церковним переказом, святий Архип був сином апостола Филимона. Спочатку він був священиком Колосської церкви, а потім єпископом Лаодикійської і Фригійської церков. Про подальшу діяльність апостола Архипа збереглося мало відомостей. За церковним переказом, він постраждав разом зі своїми батьками Филимоном і Апфією.

Згідно з Константинопольським синаксарем Архип був по-звірячому поколотий ножами і побитий камінням у Колосах у правління імператора Нерона за те, що відмовився брати участь у язичницькому святі і принести жертву Артеміді.