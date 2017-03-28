28 березня Церква вшановує святого мученика Олександра

Сьогодні – Олександрів день. Свято отримало назву на честь двох святих мучеників Олександрів, пам’ять яких святкується в цей день разом з пам’яттю Агапія і ще п’яти мучеників, які постраждали за віру в 4 столітті.

На Олександра особливі прикмети були пов’язані з вовками. Вважалося, що на Олександрів день приходиться розпал «вовчих весіль». В цей період вовки стають агресивні і можуть навіть напасти на людину.

Іменинники сьогодні: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій

Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то морозів вже не буде.

У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.

За церковним календарем 28 березня вшановують мученика Агапія, священомученика Олександра та мученика Никандра.

28 березня народились:

1870 — Юліан Бачинський, український громадський і політичний діяч, публіцист, автор праці «Україна Irredenta», в якій обґрунтував необхідність створення української незалежної держави.

Події 28 березня:

1930 — Михайло Булгаков, доведений до відчаю «пролетарськими» критиками і взагалі життям, звернувся з листом до уряду СРСР: «Я звертаюся до гуманності радянської влади і прошу мене, письменника, який не може бути корисним у себе на батьківщині, великодушно відпустити на свободу».

1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополь і Ангора були затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул і Анкара.

1980 — Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР.

2008 — Українська Вікіпедія сягнула межі в 100 000 статей.

Чи знаєте ви, що:

В Україні від народження і майже протягом наступних трьох років хлопчик знаходиться постійно з мамою чи бабусею. У дитячому садочку теж працюють жінки, у школі їх до 90%, а у вузах – майже 50%. Психологи стверджують, що в таких умовах, наслідуючи зразки поведінки й мислення жінки, чоловік виростає з жіночим баченням світу.

Спартанських хлопчиків, яких з семи років виховували у спеціальних загонах, привчали до злодійства. Однак, якщо когось із них ловили на крадіжці, то сильно лупцювали, але не за злодійство, а за незграбність.