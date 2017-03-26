26 березня Церква вшановує святу мученицю Христину

Свята мучениця Христина Персидська за сповідання віри Христової була до смерті забита бичами в IV столітті.

Справа була в Персії, де місцеві язичники також опиралися розповсюдженню християнства. Причому в Римській імперії віру в Христа вже легалізували і навіть зробили державною, офіційною релігією замість колишнього язичництва. Тому Персія, яка сприймала Візантію як свого політичного противника, бачила християн потенційних зрадників, агентів впливу Римської імперії і політично неблагонадійних людей. З-за цього віруючих християн всіляко переслідували і змушували зрікатися віри. Свята Христина відмовилася це зробити і була забита до смерті батогами за свою віру.

За народними прикметами, якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить бути теплу, а якщо зяблик — буде холодна погода.

За церковним календарем 26 березня вшановують святителя Никифора, мученика Савина, мучеників Африкана, Публія і Терентія, мученика Олександра, мученицю Христину і преподобного Аніна.

У минулі часи примітили: якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить бути теплу, а якщо зяблик — буде холодна погода.

Іменинниками 26 березня є:

Олександр, Христина, Фелікс, Лариса.

26 березня відзначають:

День Національної гвардії України

Події 26 березня:

1904 — завершено будівництво та здано в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу.

1921 — спустили на воду канадську шхуну «Блюноус», які потім не програла жодної гонки. Нині це судно зображено на канадських 10 центах.

1960 – УЄФА заснувала Кубок володарів кубків, який двічі здобувало київське «Динамо». Кубок володарів Кубків УЄФА — другий за престижністю трофей серед європейських футбольних команд, що проводився під егідою УЄФА. Розігрувався з 1960 по 1999 рік. Право участі в турнірі мали право володарі Кубку країн, або фіналісти (у випадку, коли Кубок країни здобувався чемпіоном). Лише п’ять команд вигравали Кубок Кубків більше одного разу: по два рази — Динамо (Київ), Мілан, Челсі та Андерлехт; та чотири рази Барселона.