25 березня Церква вшановує святителя Григорія

Святитель Григорій народився близько 540 року в знатній римській родині.

Він відзначався великою вченістю, деякий час він був префектом Риму, але в 574 році заснував монастир святого Андрія у своїх володіннях на Целійському пагорбі в Римі і став у ньому ченцем.

У 579 році папа поставив його дияконом і відправив до Константинополя, де він просив захистити Рим від лангобардів, але агресія персів не дала Візантії надати йому військову допомогу.

У 585 році Григорій повертається в Рим, а в 590 році, після смерті під час чуми Пелагія II стає предстоятелем Церкви. Вважається, що саме за його молитвами епідемія припинилася.

З ім’я папи Григорія пов’язано з піднесенням Римської Церкви, яка взяла на себе кермо правління від занепавшої під ударами варварів світської адміністрації. Він особисто очолив оборону міста від лангобардів, а підпорядковане Константинополю керівництво переїхало в Равенну.

Прізвисько «Двоєслов» він отримав за назвою однієї зі своїх праць «Діалоги», яка була присвячена життю святих Італії.

Святий Григорій склав латинською мовою чин літургії Передосвячених Дарів, яка до нього була відома лише в усному переказі. Цей чин був затверджений на VI Вселенському соборі в 680 році і прийнятий всією Християнською Церквою.

Виснажений хворобою Григорій помер у 604 році.

Його мощі спочивають у соборі святого апостола Петра у Ватикані.

За церковним календарем 25 березня вшановують преподобну Марію Єгипетську, преподобного Феофана, преподобного Симона, святителя Григорія Двоєслова.

У народі примітили: на Феофана тумани — врожай на льон, овес і коноплі. У цей день по двору кидали кілька конопляних і лляних насінин для частування птахів.

Іменинниками 25 березня є:

Григорій, Семен, Феофан, Симон.

Події 25 березня:

1821 — Проголошено незалежність Греції від Оттоманської імперії. 25 березня Греція святкує День незалежності.

1857 — Уперше сфотографоване сонячне затемнення.

1857 — Леон Скотт запатентував фонавтограф, перший прилад для запису звукових коливань.

1872 — Випущена перша в Росії поштова картка.

1916 — Жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.

1917 — Вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.

1992 — Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», яким було визначено основні завдання для української спецслужби.

1993 — Створене центральне бюро Інтерполу України.

1998 — У Нью-Йорку американці Марко й Роберта Грісволд встановили світовий рекорд тривалості поцілунку — їхній поцілунок тривав 29 годин без єдиної перерви.

25 березня святкують:

День Служби безпеки України