24 березня Церква вшановує святого Софронія

Святитель Софроній, патріарх Єрусалимський, народився в Дамаску. З юних років він вирізнявся благочестям і любов’ю до наук.

З часом юнак прибув в Єрусалим, в обитель святого Феодосія, і там зблизився з ієромонахом Іоанном Мосхом. Праведники разом подорожували по монастирях, записували житія і повчання всіх, хто там працював. З цих записів пізніше склалася їх знаменита книга «Лимонарій» або «Луг духовний».

Рятуючись від спустошливих набігів персів, святі Іоанн і Софроній залишили Палестину і зникли в Антіохії, а потім перебралися до Єгипту. В Єгипті святий Софроній тяжко захворів. У той час він і вирішив стати ченцем і прийняв постриг від преподобного Іоанна Мосха.

Після одужання святого Софронія вони обидва вирішили залишитися в Олександрії. Там їх з любов’ю прийняв святий патріарх Іоанн Милостивий.

В Олександрії у святого Софронія захворіли очі, і він звернувся з молитвою до святих безсрібників Кира та Іоанна, і отримав зцілення в церкві, яка була присвячена їм. У подяку святий Софроній написав житіє святих цілителів-безсрібників.

Коли варвари почали погрожувати Олександрії, святий патріарх Іоанн у супроводі святих Софронія та Іоанна попрямував до Константинополя, але по дорозі помер. Святі Іоанн і Софроній з одинадцятьма іншими ченцями відправилися до Рима.

У Римі преподобний Іоанн помер в 622 році. Тіло його було перевезено святим Софронієм до Єрусалиму та поховано в обителі святого Феодосія.

У 628 році з перської неволі повернувся Єрусалимський патріарх Захарія. Після його смерті протягом двох років патріарший престол займав святий Модест, а після смерті святителя Модеста патріархом був обраний святий Софроній.

Святитель Софроній багато потрудився на благо Православної Церкви як її предстоятель.

У кінці життя святитель Софроній зі своєю паствою пережив дворічну облогу Єрусалиму мусульманами. Християни погодилися відкрити міські ворота з умовою, що противник пощадить святині. Однак цю умову не було виконано, і святий патріарх Софроній помер у глибокому жалю про осквернення християнських святинь.

Він є автором численних богослужбових молитвослів’їв. Також його перу належить житіє преподобної Марії Єгипетської.

За церковним календарем 24 березня вшановують святителя Софронія, преподобного Софронія Печерського, преподобного Олексія Голосіївського, преподобного Піонія, святителя Єфимія, архієпископа Новгородського, чудотворця.

У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. «Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим». У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.

Іменинниками 24 березня є:

Юхим, Іван, Георгій, Софрон.

24 березня відзначають:

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

День фтизіатра (Фтизіатрія — розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, закономірності поширення і механізми розвитку туберкульозу, викликані їм патологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагностики та лікування)

Події 24 березня:

1882 — Роберт Кох повідомляє про відкриття збудника туберкульозу.

1898 — В Америці продали перший автомобіль — модель «Вінтон» обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.

1918 — Центральна Рада проголосила українську мову державною.

1933 — Вступає в дію закон, напередодні прийнятий німецьким парламентом (69% голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично призупиняє дію конституції. им самим уся влада легально переходить до Гітлера.

1989 — у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.