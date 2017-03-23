23 березня Церква вшановує святу Анастасію

Преподобна Анастасія була дружиною патриція, який займав високий службовий пост при дворі імператора Юстініана.

Овдовівши в молодому віці, Анастасія пішла зі світу, від столичної суєти і, таємно залишивши Константинополь, вирушила до Олександрії.

Недалеко від міста вона заснувала невеликий монастир і цілком присвятила себе Богові. А потім пішла в пустелю, у далекий скит до авви Даниїла.

Преподобний Даниїл перейменував її Анастасієм, одягнув у чоловічий одяг і поселив в одній з найвіддаленіших печер, де вона й трудилася протягом 17 років.

Померла свята в 568 році.

Мощі преподобної Анастасії в 1200 році були перенесені до Константинополя і покладені біля храму Святої Софії.

За церковним календарем 23 березня вшановують мучеників Кодрата, Кипріана, Діонісія, Віктора.

У давнину була приказка, що у цей день «туман з’їдає сніг», тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній — на дощовий день на Ісака Змійовика (12 червня). Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ.

А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плотва.

Іменинниками 23 березня є:

Віктор, Галина, Анастасія, Леонід, Денис, Ніна.

23 березня народились:

1908 — Архип Люлька, український радянський конструктор турбореактивних двигунів для надзвукової авіації.

23 березня святкують:

Всесвітній метеорологічний день

Чи знаєте ви, що:

Найдавніше зображення театральної вистави знайдено на фресці Софійського собору у Києві, на якій зображено скоморохів епохи Київської Русі. Вистава, судячи з фрески, починалася прологом: один скоморох, відкриваючи завісу, звертається до глядачів. У центрі – танці у супроводі двох музикантів із струнними інструментами. Один, танцюючи, грає на флейті, другий б’є у тарілки.

Найдавніший опис драматичної вистави на території України у XVII ст. лишив нам польсько-український поет Бартоломей Зиморович у своїй “Історії міста Львова”, написаній латинською мовою.

Початки українського аматорського театру належить до 7 квітня 1730 року, коли в будинку глухівського заводчика І. Миклашевського відбулася вистава.