22 березня Церква вшановує Сорок святих

Святі мученики були родом з Каппадокії, сучасна території Туреччини.

Всі вони несли військову службу в складі римського легіону, який був розквартирований у місті Севастії. Воєначальник на ім’я Агрікола зажадав, щоб вони принесли жертви язичницьким богам. Після відмови, воїнів розділи ввечері і поставили у вкрите кригою озеро. Поруч поставили теплу лазню, щоб бажаючі відмовитись від Христа могли в ній зігрітися. Під ранок один з воїнів побіг до лазні, однак забігши туди, одразу помер. Один з римлян на ім’я Аглай, вражений стійкістю духу християн, сам роздягнувся і приєднався до тих, хто стояв в озері.

Згідно з переказами, римські воїни, побачивши, що мученики не замерзають, перебили їм гомілки, а потім спалили. Пам’ять сорока мучеників належить до кола найбільш шанованих свят серед православних християн. У день їх пам’яті полегшується строгість Великого посту, а також звершується літургія Передосвячених Дарів.

За церковним календарем 22 березня вшановують 40 мучеників, що у Севастійському озері мучилися, мученика Урпасіана, святителя Кесарія, правовірного Тарасія.

У народі 22 березня називається Сорок Святих і вважається, що сорок мучеників є покровителями всякої птиці.

Колись у цей день матері випікали з тіста сорок “жайворонків” і віддавали дітям, щоб вони закликали птахів з вирію. Завбачливі господарі вже починають готувати збіжжя для ранніх зернових. Однак завантажувати себе роботою не варто, бо, за різними легендами, сорок мучеників можуть і не пробачити тих, хто цього дня занадто багато працює.

Що ж до погоди, то підмічали, якщо буде тепло, то тепло буде протягом наступних сорока днів, а якщо холодно — чекай сорок вранішніх приморозків.

Сорока мученикам традиційно молилися за благополучне повернення чоловіків з війни.

Іменинниками 22 березня є:

Микола, Леонтій, Ілля, Тарас, Валерій.

22 березня святкують:

Всесвітній день водних ресурсів

Чи знаєте ви, що:

До Азовського моря добре підходить народна приказка: «Маленький, але важненький». В 11 разів менше від Чорного моря, з середньою глибиною 6 м (найбільша — 13 метрів), воно дає в 6 разів більше риби.

Через невелику глибину моря сонце може добре прогрівати його, а сонячне світло дає життя численним рослинам у воді й на дні моря. Крім цього, поживу, потрібну рибам, збільшують води Дону й Кубані, що течуть по родючих землях.

Великі запаси корму споживають не тільки ті риби, що живуть в Азовському морі, сюди приходять на «випас» і риби з Чорного моря. Таким чином, Азовське море стає наче пасовищем для риб.