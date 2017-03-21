21 березня Церква вшановує святого Феофілакта-сповідника

Святий Феофілакт жив у Константинополі в VIII столітті під час іконоборчої єресі.

Після смерті імператора-іконоборця Льва IV Хазара на престол вступив імператор Костянтин VI. Відбулася також зміна патріархів: святий патріарх Павло добровільно залишив кафедру. На його місце був обраний святий Тарасій – на той час перший царський радник. За наполяганням нового патріарха був скликаний VII Вселенський Собор, який засудив іконоборчу єресь.

Святий Феофілакт, відданий учень святого Тарасія, з благословення патріарха разом зі святим на ім’я Михайло пішов у монастир на берег Чорного моря. Ревні подвижники своїми молитовними трудами отримали від Бога дар чудотворення.

Після декількох років перебування в монастирі вони обидва були висвячені патріархом Тарасієм в єпископський сан – святий Михайло був поставлений єпископом Синадським, а святий Феофілакт – єпископом Нікомидійським.

Святитель Феофілакт будував храми, лікарні, будинки для прочан, щедро роздавав милостиню, опікав сиріт, вдів і хворих, сам доглядав за прокаженими, не гребуючи обмивати їх рани.

Коли імператорський трон зайняв іконоборець Лев V Вірменин, страшна єресь спалахнула з новою силою.

Одного разу під час переговорів з імператором, святий Феофілакт, передбачив йому швидку загибель.

За сміливе пророцтво святитель був відправлений у заслання у фортецю Стровіль. Тут він перебував впродовж тридцяти років до самої смерті, яка настала близько 845 року.

21 березня – день незвичайний, оскільки саме цієї доби у черговий раз — тепер вже за астрономічним календарем — народжується весна. Цей день вважають другим днем весняного рівнодення. Тепер можна сказати, що весна народилася і прийшла за всіма можливими календарями.

Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко, значить погода буде доброю.

За церковним календарем 21 березня вшановують преподобного Феофілакта-сповідника, мученика Феодерита, преподобних Лазаря і Афанасія Муромських, преподобного Дометія, ікону Божої Матері «Знамення».

Іменинниками 21 березня є:

Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар.

21 березня святкують:

Всесвітній день поезії

Міжнародний день лялькаря

Міжнародний день людини з синдромом Дауна

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації