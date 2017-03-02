2 березня Церква вшановує святого Косму

Преподобний Косма Яхромський був слугою одного боярина і під час тривалої хвороби свого пана розважав його читанням книг.

Якось, переїжджаючи з міста в місто, вони зупинилися на річці Яхромі. Тут преподобному Космі з’явилася на дереві ікона Успіння Пресвятої Богородиці, від якої він почув голос, наказавший бути йому ченцем і влаштувати монастир. Його хворий пан тоді ж отримав від ікони зцілення, а преподобний Косма відправився до Києва і в Печерському монастирі прийняв постриг. Потім з явленою іконою Богоматері він знову відправився на Яхрому і в 40 кілометрах від міста Володимира за підтримки добрих християн побудував храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці. До преподобного стали збиратися браття, і утворився монастир.

Преподобний Косма був обраний ігуменом. Слава про чернечі подвиги святого доходила в ті часи навіть до великого князя. Преподобний Косма помер у глибокій старості в лютому 1492 року і був похований у заснованій ним обителі.