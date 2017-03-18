18 березня Церква вшановує святого мученика Конона

Святий мученик Конон Ісаврійський народився в селищі Віфанія, розташованому в Ісаврії.

З ранніх років архістратиг Михаїл являвся юнакові і допомагав Конону в багатьох важких обставинах його життя. За наполяганням батьків Конон одружився з дівчиною на ім’я Ганна, яку після весілля переконав залишитися незайманою. Молоде подружжя жили як брат із сестрою, присвятивши себе цілковито Богові.

Святий Конон привів до християнської віри і своїх рідних. Його батько за викриття ідолопоклонників прийняв мученицьку смерть. Рано поховавши матір і дружину, святий Конон продовжував служіння Богу, цілком присвятивши себе чернечим трудам, посту і молитви. У похилому віці святий подвижник був прославлений даром чудотворіння. Коли в Ісаврії почалися гоніння на християн, одним з перших постраждав святий Конон. Його піддали жорстоким тортурам за відмову принести жертву ідолам. Проте жителі Ісаврії, дізнавшись про катування, яким піддався святий, вирушили зі зброєю в руках на захист мученика. Злякавшись народного гніву, кати бігли, а жителі міста знайшли мученика зраненого і закривавленого на місці катувань.

Святий Конон шкодував про те, що не удостоївся прийняти мученицьку смерть заради Господа. Через два роки святий Конон мирно помер і був похований поруч зі своїми батьками і дружиною. Ймовірно мощі святого зберігалися в присвяченому йому храмі недалеко від Константинополя.

У роки іконоборства череп святого був перевезений у місто Паф на острові Кіпр і укритий у гірському монастирі Богородиці Хрисороятіси.

У народі 18 березня вшановували святого Конона, покровителя коней. За легендами цей чоловік був настільки гарним конюхом, що його послугами користувався навіть сам пророк Ілля. І хоча зазвичай у цей час був піст, чоловіки цього дня віддавали шану Конону у шинку, щоправда напиватися було не бажано, бо коні, як і всі тварини, п’яних не люблять. Тим часом жінки перебирали та замочували городнє насіння для висіву і казали: «На Кононовій днині город сниться господині». Також підмічали, якщо на Конона гарна погода – влітку не буде градобиття.

Рекомедувалось в цей день замочувати насіння капусти і помідорів для висіву — у закриті парники. Оновлювали і готували парники: «Конон на город покликав». «На Конона Городника починай копати ріллю в городі».

За церковним календарем 18 березня вшановують мученика Конона, мученика Андріана, мученика Онисія та мученицю Іраїду.

Іменинниками 18 березня є:

Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон.

18 березня відзначають:

Міжнародний день планетаріїв

Події 18 березня:

1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — карета на вісім місць.

1839 — китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1917 — арештовано останнього російського царя Миколу II;

1932 — у Сіднейській затоці відкрито найширший міст у світі (ширина 48,8 м);

1940 — на зустрічі у Бреннері Гітлер і Муссоліні обговорили питання можливості створення союзу із СРСР;.

1946 — у Вашингтоні свою роботу розпочав Світовий банк. В число учасників банку входить 185 країни; Україна — учасник з 1992 року . Загалом , основними цілями банку є: сприяння країнам-членам в розвитку економіки шляхом надання їм довгострокових позик і кредитів; заохочення іноземного інвестування через надання гарантій або участь в позиках та інших інвестиціях приватних кредиторів;а також стимулювання тривалого збалансованого зростання міжнародної торгівлі, підтримка збалансованості платіжних балансів країн-членів.