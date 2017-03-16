16 березня Церква вшановує святих мучеників Василіска, Клеоніка і Євтропія

Мученики Василіск, Клеонік і Евтропій народилися в місті Амас’ї.

За християнство юнаків привели до правителя на ім‘я Асклепіодот. Спочатку їх жорстоко побили, але їм було видіння Господа зі святим Феодорм Тироном і мученики негайно ж отримали зцілення від усіх ран. Потім Асклепіодот вирішив змінити стратегію: він їх розділив і намагався переконати відмовитися від християнської віри, але й ця його жалюгідна спроба провалилася. Молитвами святих Василіск, Клеонік і Євтропій змусили перекинутися статую Артеміди, що призвело до їхнього кривавого мучеництва. У землю вбили високі дерев’яні кілки, прив’язали до них мучеників і обливали киплячою смолою, рвали їх тіла залізними гаками і посипали рани сумішшю гірчиці, солі і оцту. Вранці наступного дня Євтропія і Клеоніка розіп’яли, а Василіска відправили в Комани, де певний час тримали в темниці. В одну з ночей Василіскові уві сні явився Господь і передбачив йому мученицьку смерть у Команах. Святий Василіск попросив варту відпустити його на батьківщину, щоб попрощатися з рідними. Його відпустили, так як поважали за святість життя і чудеса. Прийшовши додому, святий Василіск повідомив рідним, що бачиться з ними в останній раз, і переконував їх твердо стояти за віру.

Коли правитель дізнався про те, що Василіск перебуває на волі, то жорстоко покарав варту і послав за мучеником загін воїнів. Зустрівши святого Василіска, помічник правителя надів на нього тяжкі ланцюги, а ноги взув у мідні чоботи з вбитими в підошви цвяхами, і відправив у Комани. По дорозі воїни зайшли в хату відпочити й поїсти, а святого мученика Василіска прив’язали до сухого дерева. Стоячи в тяжких кайданах під розпеченим сонцем, святий молився Богу. Раптово почувся голос згори: «Не бійся, Я з тобою». Земля завагалася, і зі скелі забило джерело. Вражені цим чудом, воїни звільнили мученика. Зрештою, правитель, до якого в руки потрапив Василіск, у безсилій люті наказав відсікти святому голову, а його тіло кинути в річку.

Смерть мученика відбулася в 308 році. Християни незабаром викупили святі мощі мученика і вночі таємно поховали на зораному полі. Через деякий час на цьому місці була побудована церква в ім’я святого мученика Василіска, в яку згодом перенесли мощі.

За церковним календарем 16 березня вшановують мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска, преподобну Піаму діву, святителів Зинона і Зоїла.

У народі 16 березня, у день Василіска і Євтропія, очікували тепло, що обіцяло гарний врожай. Ще вважалося, яка середина березня — таке і літо.

У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.

Іменинниками 16 березня є: Василіса, Зиновій, Севастян, Зинон, Ринат.