15 березня Церква вшановує святого Арсенія

Згідно житію Арсеній народився в знатній сім’ї. Юнак з ранніх років мав схильність до чернечого життя і після смерті батьків роздав отриману від них спадщину бідним і пішов у Києво-Печерський монастир, де прийняв чернечий постриг.

Молодий чернець був помічений київським митрополитом Кіпріаном, який зробив його своїм архідияконом і доручив йому справи внутрішнього устрою митрополії. У 1390 році по дорозі до Москви митрополит Кипріян у Твері за скаргами тверського великого князя Михайла Олександровича змістив єпископа Євфимія Висленя. Князь і городяни просили Кипріяна висвятити їм Арсенія. Арсеній спочатку відмовився, але потім під загрозою соборної заборони був хіротонісаний в єпископа Тверського. У єпископській хіротонії взяв участь святитель Стефан Пермський. За час єпископства Арсенія відновилося перерване війною 1375 року літописання, були побудовані численні храми, оновлено Спасо-Преображенський кафедральний собор і розпочато будівництво дзвіниці.

За подобою Києво-Печерського монастиря Арсеній заснував на річці Тьмаці, неподалік Твері, Желтиков монастир, а також побудував Савино-Стрітенський монастир. У 1401 році Арсеній взяв участь у московському соборі під головуванням митрополита Кипріяна. У 1406 році за ініціативою Арсенія був створений найдавніший з відомих списків Києво-Печерського патерика – «Арсенієвська редакція», відомий по 26 списками.

Помер Арсеній 2 березня 1410 року, розбитий паралічем і втративши можливість розмовляти. Святитель був похований у заснованому ним Желтиковому монастирі. У 1486 році відбулося набуття мощей святителя Арсенія, а в 1547 році його канонізація.

За церковним календарем 15 березня вшановують мученика Федота, святителя Арсенія, преподобного Агафона.

15 березня, на Федотів день, селяни бояться сильного вітру і снігу. «На Федота занос — піде худоба на знос». «На Федота занос (вітер, заметіль) — все сіно знесеш (довго трави не буде)». Федот-вітроніс, задирає курям хвіст. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози.

15 березня народились:

1924 — Володимир Самойлов, актор театру і кіно. Знявся у фільмах «Весілля в Малинівці», «Шосте липня», «Крах», «Зорі не гаснуть», «Премія», «Доля», «Сибіріада», «Ціна голови».

Події 15 березня:

1850 — Оноре де Бальзак побрався з місцевою красунею Евеліною Ганською у містечку Бердичів Житомирської області в костьолі Святої Варвари. У цьому ж містечку тривалий час жив Фредерік Шопен, крім написання музики він також керував роботами по реставрації тамтешнього органу.

1867 — Австрійці й угорці домовилися про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина.

1884 — У Києві розгромлена підпільна типографія народовольців.

1892 — Американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.

1892 — Заснований англійський футбольний клуб «Ліверпуль».

1906 — Зареєстрована компанія «Роллс-Ройс».

1917 — У ході Лютневої революції з Бутирської в’язниці звільнений Нестор Махно — майбутній лідер українських анархістів.

1927 — Почалося будівництво Дніпрогесу.

1937 — У Чикаго відкритий перший банк донорської крові.

1939 — проголошена повна державна самостійність Карпатської України. Прийнята парламентом конституція Карпатської України (Конституційний закон ч.1), визначила назву держави (Карпатська Україна), державний устрій (президентська республіка), державну мову (українська). Державним прапором та гімном республіки були визнані синьо-жовтий стяг і український національний гімн «Ще не вмерла Україна».

1962 — Американський президент Джон Кеннеді ввів «Білль про права споживача». Тепер — Всесвітній день захисту прав споживача.

1990 — Горбачов був обраний першим і останнім в СРСР президентом.

1998 — В Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів

Відзначається в річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді в Конгресі в 1962 році. У виступу були сформовані чотири головних права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим.

Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове оточуюче середовище. В 1983 році день 15 березня був закріплений в міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.