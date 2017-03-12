12 березня Церква вшановує преподобного Прокопія

Преподобний Прокопій Декаполит жив у восьмому столітті в регіоні, який був розташований на схід від Галілейського озера.

Преподобний Прокопій спасався в пустельній місцевості разом зі святим Василем та іншими подвижниками, які не захотіли прийняти іконоборчу єресь.

За наказом імператора Лева Ісаврянина преподобний Прокопій був схоплений. Його жорстоко побили, а потім кинули у в’язницю, де він знаходився зі святим Василем до самої смерті царя-мучителя.

Решту частину життя преподобний Прокопій провів мирно.

Святий помер у глибокій старості, близько 750 року після Різдва Христового.