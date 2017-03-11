11 березня Церква вшановує святителя Порфирія

Святитель Порфирій, архієпископ Газський, народився близько 346 року у Фесалоніках, у Македонії.

Його батьки були заможними людьми, і це дозволило юнакові отримати гарну освіту. У двадцять п’ять років він залишив батьківщину і відправився в Єгипет, де жив і працював на горі Нітрійській під керівництвом преподобного Макарія Великого. Там він зустрівся з блаженним Ієронімом, який відвідували в той час єгипетські монастирі. І разом з ним вирушив до Єрусалиму на поклоніння святим місцям і Животворящому Хресту Господньому, після чого оселився в пустелі Йорданській для молитовного подвигу та заради посту. Там святий Порфирій тяжко захворів. Для зцілення він вирішив іти до святих місць Єрусалиму. Одного разу, коли він у повному забутті лежав біля підніжжя Голгофи, Господь відвідав його в рятівному сновидінні. Прокинувшись, він відчув себе здоровим. Незабаром Патріарх Єрусалимський висвятив святого Порфирія у пресвітерський сан і поставив зберігачем Чесного Древа Хреста Господнього. У той час святий Порфирій одержав свою частку батьківської спадщини – 4 тисячі золотих монет. Всі їх він роздав нужденним і на прикрасу храмів Божих.

У 395 році помер єпископ міста Гази в Палестині. Місцеві християни вирушили в Кесарію до митрополита Іоанна з проханням поставити їм нового єпископа. Господь вселив митрополиту закликати єрусалимського пресвітера Порфирія. Зі страхом прийняв подвижник святительський сан і зі сльозами відправився для виконання нового послуху. За молитвами святителя відбувалися численні чудеса та зцілення.

Протягом 25 років архіпастир наставляв людей і представився в похилому віці, в 420 році.