10 березня Церква вшановує святителя Тарасія

Святитель Тарасій, патріарх Константинопольський, походив зі знатного роду.

Він народився та виховувався в Константинополі, де отримав хорошу освіту. Юнак швидко висунувся при дворі Порфірородного імператора Костянтина VI і його матері, святої цариці Ірини, і досяг звання сенатора. У ті часи Церкву хвилювали іконоборчі смути. Святий патріарх Павло, який не співчував у душі іконоборству, по слабкості характеру не міг рішуче боротися з єрессю і тому пішов у монастир, де прийняв схиму. Коли до нього прийшла свята цариця Ірина зі своїм сином-імператором, святитель Павло оголосив їм, що гідним наступником його може бути тільки святий Тарасій. Тарасій довго відмовлявся, але потім підкорився загальним бажанням, з умовою, що буде скликаний Вселенський собор для засудження іконоборчої єресі. Пройшовши в короткий час всі ієрархічні ступені, святий Тарасій був возведений на патріарший престол в 784 році.

У 787 році під головуванням патріарха Тарасія в Нікеї відбувся VII Вселенський собор, на якому були присутні 367 єпископів. На соборі було затверджено шанування святих ікон. Святитель Тарасій мудро керував Церквою протягом 22 років. Він вів суворе аскетичне життя. Святий Патріарх безстрашно викрив царя Константина Порфірородного, коли той обмовив свою дружину, імператрицю Марію, внучку праведного Філарета Милостивого, щоб заточити її в монастир і одружитися зі своєю родичкою.

Святитель Тарасій помер 806 року. Біля його труни відбувалося багато чудес.