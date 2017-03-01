1 березня Церква вшановує 12 святих мучеників

За церковним календарем, 1 березня — День святих 12-ти мучеників: Памфіла пресвітера, Валента (Уалента) диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Ієремії, Ісайї.

У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна «розгульна, не сором’язлива — обдурить, вірить нічого». Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі — весна буде сухою, при західному — мокрою, а при південному — теплою.

Іменинниками 1 березня є:

Данило, Ілля, Ніна, Павло, Порфирій, Самійло, Юліан, Ярема, Альбіна, Антоніна, Фелікс.

1 березня народились:

1859 — Роберт Фогель, український астроном, професор Київського університету. Праці присвячені визначенню орбіт планет і комет.

1909 — Антоніна Тебенькова, український скульптор. Працювала у галузі станкової скульптури («Мати», «Освідчення в коханні», «Погруддя ткалі», «Теплий дощ»).

1938 — Борислав Брондуков, український актор. Зіграв в кінострічках «Афоня», «Зелений фургон», «Камінний хрест», «Міміно» та багато інших.

1 березня відзначають:

Всесвітній день цивільної оборони (ООН)

Всесвітній день імунітету (ВООЗ)

Міжнародний день боротьби з наркоманією і наркобізнесом (ООН)

Міжнародний день котів

Події 1 березня:

1555 — у французькому Ліоні вийшло друком перше (прижиттєве) видання книги «Пророцтва Мішеля Нострадамуса»

1564 — вихід першої точно датованої друкарської книги — «Апостола» Івана Федорова — в Москві

1565 — У Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів.

1790 — Перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.

1799 — У Петербурзі заборонено танцювати вальс.

1810 — Імператор Олександр I своїм маніфестом оголосив про приєднання Абхазії до Росії.

1845 — Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Техаська республіка, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Англією і Францією.

1872 — Рішенням Конгресу США в Єлоустоуні засновано перший в світі національний парк.

1881 — в Петербурзі народники вбили царя Олександра ІІ

1912 — У Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).

1930 — У СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато «служителів культу» заслані або розстріляні.

1940 — Згідно із зведенням НКВД, в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув’язнених.

1941 — Вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.

1947 — розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд

1961 — Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру

1977 — У Києві відкритий пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді

1988 — компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh

1990 — Встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Ватиканом на рівні постійних представництв

1991 — Шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимогу (відставка Горбачова)

1995 — У ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія

1998 — Набула чинності угода «про партнерство і співпрацю» між Європейською Унією і Україною

Чи знаєте ви, що:

Назва першого місяця весни — березень — закріпилась у середині XIX століття. Походження цієї назви виводять від слова «береза», яка в цей місяць починає цвісти. Проте, як слово потрапило в літературну мову, чітко визначити досить складно. У фольклорних матеріалах слово «березень» вживається рідко і здебільшого в найновіших записах, як ось: «Сухий березень, теплий квітень, мокрий май — буде хліба урожай», «Березень сухий, а мокрий май — буде каша й каравай».

Значно частіше в українській народній творчості трапляється назва «март» або «марець», як ось: «Буває март за всіх варт», «В марець ще змерзне старець», «Білий, як в марті сніг», «Згинув, як марцевий сніг». Проте, слова «март» і «марець» зовсім не слов’янського походження, це латинський «Марс» — бог війни, якому цей місяць був присвячений.

Народна назва березня — капельник, протальник, соковик, полютий, красовик.

Під цю пору остаточно вже закінчувалися молодіжні розваги – досвітки й вечорниці. Згодом, як тільки-но заквітнуть луки, дівчата й хлопці сходилися на левадах, щоб розпочати цикл веснянок та гаївок. Але то буде в квітні.

У березні починали заготовляти традиційні напої – кленовий та березовий соки. Заготовлену рідину зливали в діжу, заправляли смаженим ячменем або сухофруктами з груш-дичок і тримали в прохолодному місці. Такий напій міг зберігатися протягом декількох місяців, він був смачним та корисним, а тому і популярним у народі.

Свята у березні (церковні і народні):

14 березня – Преподобної мучениці Євдокії. Свято Явдохи-плющихи.

15 березня – Ікони Божої Матері, названої «Державна». Святителя Іова, митрополита Київського і всієї Руси. Свято Федота

17 березня – Преподобного Герасима, благовірного князя Даниїла Московського. Свято Герасима- грачевника.

18 березня – Мученика Конона. Ікони Божої Матері, названої «Виховання». Свято Конона-городника, «покровителя коней».

19 березня — Ікон Божої Матері Чепетоховської, Шестоківської і “Благодатне Небо”.

20 березня – Ікони Божої Матері “Споручниця грішних”. Святителя Василія. Свято Василя- крапельника.

22 березня – Сорока мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Вважається, що з цього дня має розпочатися справжня весна, а тому матері випікали з тіста по сорок «жайворонків» для дітей, що закликали весну.

25 березня – Преподобного Феофана сповідника. Святителя Григорія Двоєслова.

27 березня – Феодоровської ікони Божої Матері.

29 березня – Мучеників Савина і Папи.

30 березня – Преподобного Олексія, людини Божої. Свято Теплого Олеки.

31 березня – Святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.

«Рідна країна»