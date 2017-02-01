Житло в новобудовах може подорожчати – експерт

Житло в новобудовах може подорожчати через збільшення Національною комісією, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), вартості нестандартного приєднання до електричних мереж на 2017 рік.

Про це повідомила прес-служба інвестиційної компанії InCo home з посиланням на керівника служби контролю капітальних інвестицій компанії Сергія Трофимчука.

«Спираючись на досвід подібної роботи по минулих об`єктах, можна спрогнозувати, що нововведене подорожчання призведе до збільшення на 10% і більше вартості квадратних метрів житла. Наприклад, витрати на підключення до 2017 року для 9-поверхового 4-під`їзного будинку становили близько 1,8 млн гривень, тепер це буде вартість від 2,7 млн до 8,2 млн гривень залежно від індивідуальних особливостей об`єкта», – цитує прес-служба Трофимчука.

На його думку, вартість підключення прораховує тільки енергетична компанія і, як правило, включає в себе ряд дуже витратних заходів.

«Наприклад, будівельникам потрібна потужність для об`єкта в розмірі 850 кВт, а поряд із будмайданчиком є трансформатор з необхідною резервною потужністю. Але в ТУ компанію-забудовника зобов`язали підключитися до трансформаторної підстанції за три кілометри, плюс виконати її реконструкцію, а також встановити нову додаткову знижувальну підстанцію з максимальними технічними характеристиками і з встановленням обладнання іноземного виробництва тощо. У результаті, виходячи з сьогоднішніх цін на роботи та матеріали, якби забудовник підключився до найближчої трансформаторної підстанції, то вклався б у витрати приблизно в 250 000 грн за прокладення і обладнання, а за затвердженим для нього ТУ сума витрат становитиме понад 6,5 млн грн», – зазначив Трофимчук.

Як повідомлялося, 31 січня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила питому вартість нестандартного приєднання (підключення електроустановки потужністю від 160 кВт) до електричних мереж на 2017 рік на рівні від 3 тис. грн до 9,4 тис. грн за 1 кВт.