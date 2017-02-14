Жертвами карткових шахраїв найчастіше стають клієнти «ПриватБанку» і «Ощадбанку»

Жертвами карткових шахраїв найчастіше стають клієнти найбільших банків, «ПриватБанк» і «Ощадбанк», повідомив заступник керівника департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Володимир Харченко в ході круглого столу в Києві, повідомляє УНІАН.

«Найчастіше жертвами стають клієнти «ПриватБанку» і «Ощадбанку», які отримують смс-повідомлення про те, що картка заблокована. Потім починається психологічний тиск на клієнта, щоб отримати реквізити карти й вкрасти гроші з рахунку клієнта. Серед постраждалих у тому числі є й працівники Національного банку», – сказав Харченко.

За його словами, в результаті застосування шахраями принципів соціальної інженерії держатель картки ніби потрапляє під гіпноз, не розуміючи, що він робить. «У 30% випадків скарги саме такі, що людина фактично сама повідомляла реквізити картки. І потім пише скарги в Національний банк із вимогою повернути гроші», – додав Харченко.

Він зазначив, що шахраї часто використовують автовідповідач, запрограмований ставити певні питання й з`ясовувати дані, а також можуть представлятися працівниками Служби безпеки України, служби безпеки банку або навіть Національного банку.

Харченко наголосив, що регулятор має намір боротися з шахраями, й надалі підвищуючи фінансову грамотність населення. «Зараз в Україні реалізовується програма Safe Card (Національна програма сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків). Буде дуже потужна рекламна кампанія, в тому числі за фінансової підтримки Держдепартаменту США. Вже в метро є подібні рекламні банери, і скоро вони будуть розміщуватися по всій Україні», – сказав він.

Що стосується технологічних інструментів боротьби з шахраями, то Харченко повідомив, що Нацбанк створює систему обміну інформацією в банківській системі з кіберзлочинності, й згодом до цієї системи зможуть приєднатися інші державні структури.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, кількість банків, що зазнали збитків внаслідок дій карткових шахраїв, у 2016 році зросла до 53 із 47 роком раніше.

Кількість шахрайських операцій за цей період також зросла – до 94,630 тисяч із 80,5 тисяч, однак сума таких операцій знизилася на 4,2 млн грн.

За оцінками НБУ, 2015 рік був піковим із шахрайства, й зараз тренд переломився, оскільки частка шахрайських операцій по відношенню до загального обсягу транзакцій за картками знижується.