Завтра чотири храми Львова відзначатимуть престольний празник

Завтра, 15 лютого, відзначаємо свято Стрітення Господнього. Саме цим святом завершується різдвяний цикл. Стрітення, як і Різдво належить до 12-ти найбільших свят церковного року.

На Стрітення Господнє у Львові свій престольний празник відзначають чотири святині:

УГКЦ

Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська 1, бічна вулиці Клепарівської).

Архиєрейська Літургія з нагоди освячення храму розпочнеться о 9:00 год. – її очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк).

Храм Стрітення ГНІХ (вул. Винниченка , 30а).

Святкова Літургія розпочнеться о 12:00 год.

УПЦ КП

Стрітення ГНІХ (вул. Княгині Ольги,5).

Святкова Літургія розпочнеться об 11:00 год.

Стрітення ГНІХ (вул. вул. В. Великого, 93).

Релігійний ресурс «Духовна велич Львова»