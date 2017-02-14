Завтра чотири храми Львова відзначатимуть престольний празник

Завтра, 15 лютого, відзначаємо свято Стрітення Господнього. Саме цим святом завершується різдвяний цикл. Стрітення, як і Різдво належить до 12-ти найбільших свят церковного року.
На Стрітення Господнє у Львові свій престольний празник відзначають чотири святині:
УГКЦ
Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська 1, бічна вулиці Клепарівської).
Архиєрейська Літургія з нагоди освячення храму розпочнеться о 9:00 год. – її очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк).
Храм Стрітення ГНІХ (вул. Винниченка , 30а).
Святкова Літургія розпочнеться о 12:00 год.
УПЦ КП
Стрітення ГНІХ (вул. Княгині Ольги,5).
Святкова Літургія розпочнеться об 11:00 год.
Стрітення ГНІХ (вул. вул. В. Великого, 93).
Релігійний ресурс «Духовна велич Львова»