Забудови Львова пропонують зібрати на єдиному сайті

У Львові пропонують створити та наповнювати спеціальний онлайн-реєстр скандальних та законних забудов.

Керуючий партнер компанії «Ейч Ді Партнерс», юрист Володимир Глащенков нарікає на відсутність сайту з реєстром усіх будівельних об’єктів, які отримали усі необхідні дозволи. Про це він зазначив під час дискусії «Проблемні забудови у Львові. Наслідки для громади і пошук можливих рішень», організованій за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», повідомляє «Твоє місто».

На думку юриста, на сайті Львівської міської ради мав би бути перелік «дозволених» будівельних об’єктів.

«Якби на сайті ЛМР був реєстр з усіма об’єктами, які отримали дозволи, люди могли б перевіряти, перш ніж купувати квартири. Помилок було б менше. Реєстри у відкритому доступі насправді є, проте вони всеукраїнські й містять стільки розмаїтої інформації, що простому смертному годі в них зорієнтуватись і знайти те, що потрібно».

Наразі Комітет підприємців Львівщини обговорює з обласною ДАБІ ідею створення сайту, на якому можна було б перевірити наявність дозвільних документів, проте ця дискусія триває вже понад рік і поки що не дала результату.