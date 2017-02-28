За сьогодні в зоні АТО загинуло двоє українських військових

За сьогодні в зоні АТО двоє українських військових загинуло, один поранений.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Загалом зафіксовано 56 обстрілів позицій сил антитерористичної операції.

«На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне, з мінометів – Гнутове, Широкине, Водяне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер», – йдеться у зведенні штабу станом на 18.00.

Зазначається, що на Донецькому напрямку танк обстрілював шахту Бутівку, зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели обстріли по Зайцевому, Троїцькому, Новолуганському, Кам’янці, Авдіївці та Луганському, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Верхньоторецькому, Невельському, Богданівці, Авдіївці та Луганському.

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