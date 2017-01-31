За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий

За минулу добу бойовики здійснили 86 обстрілів по позиціях сил АТО, переважно з важкого озброєння: один військовий загинув, дев’ять поранено, дев’ять травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж – Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер. По Широкиному – БМП противника.

За даними штабу, на Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали наші позиції зі 152 міліметрової артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели танки. 152 міліметрову артилерію було застосовано і при обстрілах Тоненького. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому – 120 міліметрові міномети. Танк та БМП – також по Верхньоторецькому.