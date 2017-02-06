За час бойових дій на Донбасі Львівщина втратила 266 осіб

За час бойових дій на Донбасі Львівщина втратила 171 військовослужбовця ЗСУ.

Про це 6 лютого під час брифінгу розповів Львівський обласний військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко, повідомиляє Гал-інфо.

Загалом, разом із загиблими бійцями добровольчих батальйонів, втрати Львівської області становлять 266 осіб.

Окрім того, Олександр Тіщенко наголосив, що військкомати забезпечує соціальний захист тих військовослужбовців, які повернулися з війни і перебувають у запасі.

«Проводяться виплати компенсацій тим, хто постраждав. На сьогодні такі виплати отримали 118 осіб. Ще 171 сім`я отримала компенсацію у зв’язку із загибеллю рідних», – сказав він.