З водія маршрутки у Львові стягнули штраф за невидачу пасажирам квитків

Залізничний райсуд Львова оштрафував на 85 грн водія комунального АТП-1, який не видавав пасажирам квитки. У матеріалах суду вказано, що йдеться про водія маршрутки №20, на якого 22 грудня 2016 року склали адмінпротокол за порушення порядку проведення розрахунків.

«Головним держінспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій ГУ ДФС у Львівській області складено протокол про адмінправопорушення, згідно з яким під час проведення перевірки маршруту №20 встановлено проведення водієм розрахункової операції без застосування та видачі квитка, не забезпечено відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків загальній сумі згідно виданих білетів з початку робочого дня», – йдеться у постанові суду.

На судовому засіданні водій повністю визнав свою вину, що суд врахував як пом’якшувальну обставину. Відтак водія оштрафували на 85 грн, крім яких він має сплатити ще 320 грн судового збору.

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