З початку конфлікту на сході України загинули 2197 українських військовослужбовців

З початку конфлікту на сході України 2197 українських військовослужбовців загинули, виконуючи там завдання.

Про це повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав в п’ятницю в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

“Бойові втрати Збройних сил України за цей період склали 2197 осіб – загиблими і близько 8 тисяч – пораненими”, – сказав Муженко.

В грудні 2016 року ООН звітувала, що більше 32 тисяч українців стали жертвами конфлікту на Донбасі.

За їхніми даними, за 2,5 роки війни – до 15 листопада 2016 року – загинули 9733 особи та майже 23 тисячі зазнали поранень.