З аеропорту ”Львів” почне польоти новий лоукостер

З осені 2017 року з міжнародного аеропорту ”Львів” почне польоти нова лоукост-компанія.

Про це в ефірі каналу ”24” повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

При цьому він відмовився вказати назву авіакомпанії, аргументуючи це комерційними домовленостями.

”Лоукости будуть. Але я не можу назвати цю авіакомпанію. У нас переговорний процес. Ми домовилися з компанією, яка заходить в Україну цього року, що ми не маємо права розголошувати і коментувати це. Львів ”полетить” точно восени, можливо, навіть раніше”, – сказав міністр.

Він також зазначив, що початок польотів цієї авіакомпанії з Києва відкладається через не вирішене питання з призначенням нового керівника міжнародного аеропорту ”Бориспіль”.

”Ця компанія чекає його де-юре входження на посаду”, – уточнив Омелян.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні активно обговорюють захід на ринок найбільшого лоукостера Європи – авіакомпанії Ryanair. При цьому і керівництво аеропорту ”Львів”, і представники Міністерства інфраструктури відмовляються відповідати на запитання журналістів про переговори з цією авіакомпанією.

При цьому наприкінці 2016 року заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов підтвердив, що деталі переговорів не розголошуються на вимогу Ryanair.