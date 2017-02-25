Єгипет майже в 2,5 рази підвищує вартість в`їзних віз наступного тижня.
Як повідомляє ABC News з посиланням на рішення єгипетського МЗС, тепер візи коштуватимуть 60 доларів, вартість багаторазових становитиме 70 доларів.
До запланованого підвищення ціна віз становить 25 доларів.
Чиновники на умовах анонімності розповіли, що банки і фірми вже отримали повідомлення від Міністерства закордонних справ Єгипту про підвищення цін, яке набере чинності в середу, 1 березня.
Востаннє вартість віз до Єгипту змінювалася у 2014 році: тоді її підвищили з 15 до 25 доларів.
З 1 березня подорожчають візи до Єгипту
Єгипет майже в 2,5 рази підвищує вартість в`їзних віз наступного тижня.
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