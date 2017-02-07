З 1 березня буде знижено оптову ринкову ціну на електроенергію

Оптова ринкова ціна на електроенергію, яка є середньозваженою вартістю всіх видів генерації, з 1 січня 2017 року знизилася на 10%, а з 1 березня буде знижена ще на 9,7%.

Про це на прес-конференції, присвяченій забезпеченню вугіллям теплової генерації та питанню блокування поставок вугілля із зони АТО, повідомив профільний міністр Ігор Насалик, передає УНІАН.

«Я маю вам сказати, що з 1 січня ми знизили ОРЦ на 10%, і з 1 березня 2017 року – ще на 9,7%. Це внесок енергетиків у розвиток економіки нашої держави», – сказав міністр.