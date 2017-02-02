Введення воєнного стану можливе, але його не буде, – Гринів

Введення воєнного стану в Україні можливе, але його, скоріше за все, не буде. Таку думку в кулуарах Верховної Ради висловив народний депутат, голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Гринів, передає телеканал «112 Україна».

“Це (введення військового стану, – ред.) можливе, але це можливо вже два роки. Два роки ми говорили про ситуацію, коли прийдеться запроваджувати воєнний стан. Це не від доброго життя запроваджується такий стан… Як експерт, вважаю, що, скоріше за все, цього не буде”, – зазначив він.

Примітно, раніше представниця фракції БПП, народний депутат Ірина Луценко припустила, що введення воєного стану можливе, якщо зберігатиметься загострення на Донбасі.

Нагадаємо, в районі Авдіївки з 29 січня не припиняються обстріли. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв’язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрозу гуманітарної катастрофи. Зараз з міста евакуйовано близько трьох сотень людей.