Влада Кременчука утилізує скинуте в регіоні львівське сміття і вимагатиме компенсацію

Незаконно скинуте львівське сміття, виявлене наприкінці минулого тижня під Кременчуком (Полтавська обл.), буде утилізовано на міському звалищі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив мер Кременчука Віталій Малецький, передає УНІАН. Поліція Кременчука вже встановила, які автомобілі розвантажили львівське сміття в регіоні. Номери вантажних автомобілів зі Львова вдалося зафіксувати завдяки відеокамерам, які встановлені на Крюківському мосту Кременчука.

«Немає сенсу везти сміття назад у Львів. Ми підготували документи і вимагатимемо, щоб нам компенсували витрати на вивезення львівського сміття. Знайдене сміття вивезуть кременчуцькі комунальники, і рахунок за свою роботу виставлять тим, хто його скинув…», – розповів Малецький.

Він також розповів, що вже телефонував з цього приводу меру Львова Андрію Садовому.

«Мер Львова Андрій Садовий попросив вибачення у городян за львівське сміття. Він з розумінням поставився до нашого обурення. Каже, ну, така складна ситуація зараз. Вони намагаються дисциплінувати перевізників, але їх шестеро, і хтось міг це сміття вивезти. Тут є загальна проблема, і її треба спільно вирішувати з громадою Львова», – заявив мер Кременчука.

Малецький також попросив жителів Кременчука, які стали свідками проїзду по місту машин з іногородніми номерами і вантажені сміттям, повідомляти в поліцію і в мерію, щоб не допустити їх подальшого можливого розвантаження в Кременчуку.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня в області було виявлено дві звалища львівського сміття – в районі водоочисних споруд водоканалу в Соснівці і в районі села Кам`яні потоки Кременчуцького району.

Раніше сміття зі Львова було також виявлене в Глобиному Полтавської області.