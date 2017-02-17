Виконком міської ради затвердив містобудівні умови для кількох забудовників у Львові

Виконавчий комітет Львівської міської ради 17 лютого затвердив містобудівні умови та обмеження для кількох фірм-забудовників, які планують звести багатоповерхові житлові будинки.

Як повідомляє IA ZIK, ПП «Алтекс» збудує на вул. Дж. Ленона, 41 багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом. Підприємство уклало договір оренди землі, площею 0,12 га, на десять років. Багатоповерхівку планують збудувати на дев’ять поверхів.

Крім того, містобудівні умови та обмеження були затверджені і для ТзОВ «Галичбудсервіс», яке планує звести багатоповерховий житловий будинок з підземним паркінгом на вул. Грінченка, 11-а.

Також на вул. Угорській, 14 ТзоВ «Юніко-Експо» планує збудувати комплекс житлових будинків з дитячим садком і підземним паркінгом. Площа земельної ділянки – 2,28 га.