Військкомати придумали новий спосіб заганяти до себе призовників

При реєстрації місця проживання у людей почали відбирати документи, щоб змусити йти у військкомат і проходити медкомісію.

Київські військкомати все частіше привертають військовозобов’язаних за допомогою чиновників. Так, при зміні місця проживання, навіть при переїзді в сусідній будинок, працівники райадміністрацій відмовляють у реєстрації за новою адресою проживання, якщо у заявника немає «талончика» з військкомату.

Жителі столиці обурюються, заявляючи, що їх змушують йти у військкомати і заново проходити медкомісію. У військкоматах пояснюють, що такі вимоги Закону про військовий обов’язок. Юристи ж стверджують, що це перевищення повноважень, пишуть «Вісті».

Останнім часом кияни зіткнулися з фактом, що при зміні місця проживання працівники РДА змушують чоловіків призовного віку отримувати у військкоматі «талончик», підтверджує, що військовий комісаріат зареєстрував їх за новим місцем проживання. «Я виписувався з однієї квартири і прописувався заново не просто в межах одного району, а взагалі в сусідньому будинку, де ми купили нове житло, — розповідає «Вістям» мешканець Деснянського району столиці Микола Владимиров. — З РДА мене відправили у військкомат отримати довідку про те, що мене знову поставили на військовий облік, де я і так стояв. У результаті у мене забрали військовий квиток, пообіцявши повернути після того, як я пройду медкомісію». За словами Миколи, він проходив комісію 10 років тому, у військовому квитку написано, що він «не придатний».

Додамо, що аналогічні випадки трапляються у Львові. Чоловіка, щоб змінити місце реєстрації у Львові, змусили знятися із обліку в одному з військкоматів та пройти медкомісію у військкоматі району міста, де він прописувався, інакше – у ЦНАПі відмовлялися приймати документи.

Журналісти видання «Вісті» вирішили перевірити ситуацію, і відправилися в Центр надання адмінпослуг Голосіївської РДА для перереєстрації місця проживання. Відразу ж на рецепції журналіста спробували відправити у військкомат. «Перед подачею документів вам потрібно отримати талончик у військкоматі, без нього вам відмовлять у прийомі заяви», — сказала нам співробітниця рецепції. Ми відповіли, що в списку офіційних документів, які необхідно подавати для перереєстрації місця проживання, ні про які талончики нічого не сказано. Заплативши адміністративний збір і отримавши квитанції, ми потрапили до адміністратора.

Упродовж п’яти хвилин, як зазначають у виданні, у них прийняли всі документи, в тому числі і копію військового квитка, при цьому не задавши запитання про нібито необхідний талон із військкомату. «У понеділок чекайте смс, в якому буде вказана дата, коли зможете забрати свій паспорт з новою домашньою адресою», — сказала нам адміністратор департаменту Юлія Кононенко. Але через деякий час вона відтелефонувала: «У вас у військовому квитку написано «Московський» район, а він вже «Голосіївський». Вам потрібно піти у військкомат і поставити позначку «Голосіївський». Інакше вам буде відмовлено у перереєстрації місця проживання», — сказала Юлія.

«Вісті» звернулися за роз’ясненнями до заступника військкома Київського міського військового комісаріату Ігоря Слюсаренко. За його словами, при зміні місця проживання чоловіки призовного віку повинні знову стати на військовий облік за новою адресою. «Згідно ст. 38 Закону України » про військовий обов’язок, органи виконавчої влади здійснюють реєстрацію місця проживання військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах відміток військкоматів про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання», — сказав він.

Але юристи впевнені, що після створення Єдиного держреєстру фізичних осіб в походах у військкомати за «талончиками» відпала необхідність, а в даному випадку має місце лише домовленість між Міноборони та райадміністраціями з метою «заганяти» людей у військкомати.

«Єдиний реєстр був створений для того, щоб ліквідувати бюрократичну складову в багатоденних відвідування різних кабінетів чиновників. Усі держустанови, в тому числі і РДА, подають інформацію про людину в Єдиний реєстр, звідки військкомат може в будь-який момент взяти дані про новому місці проживання громадянина», — пояснює «Вістям» адвокат Іван Ліберман. Що стосується проходження медкомісії з вилученням у громадян військового квитка, юрист упевнений, що це свавілля. На його думку, в даному випадку військкомати перевищують свої повноваження.