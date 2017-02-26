Ватажки «ДНР» та «ЛНР» погрожують з 1 березня припинити поставки вугілля в Україну

Ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», Олександр Захарченко та Ігор Плотницький відповідно, вимагають зняти блокаду Донбасу до 1 березня.

Про це йдеться в їх заяві, розміщеній на ресурсі бойовиків, передає УНІАН.

В ній сказано, що блокада нібито протирічить Мінським домовленостям.

В ультимативній формі в заяві сказано, що якщо «до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, котрі працюють в ДНР та ЛНР».

«Ми перестанемо поставляти вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати», – заявляють бойовики.