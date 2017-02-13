В заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 109 українців

В заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 109 громадян України.

Про це у коментарі журналістам сказала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНІАН.

“Для гуманітарної групи, де я працюю, представляю Україну, ключовим залишається питання звільнення заручників. На сьогодні ми маємо 109 громадян України, які є у списках Служби безпеки України”, – сказала Геращенко, додавши, що серед заручників на окупованих територіях Донецької і Луганської областей і військові, і цивільні.

При цьому Геращенко зауважила, що “Донецьк і Луганськ підтверджують поки що трохи більше 40 людей з цього списку”.

“Ми володіємо інформацією про місцезнаходження ще кількох людей з цього списку. От зі 109 вони 47 підтверджують, а ми знаємо про місцезнаходження ще близько 15 людей”, – наголосила вона.

Крім того, Геращенко зауважила, що у списку зниклих безвісти на сьогодні 485 громадян України: це цивільні та військові.

В цьому контексті перший віце-спікер наголосила на необхідності виконання пункту Мінських угод щодо безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних місій, зокрема, Червоного хреста до окупованих територій. Водночас, за її словами, бойовики не хочуть допускати ці місії на контрольовані ними території, адже ні їм, ні росіянам свідки не потрібні.