В Україні визначили фіналістів відбору на «Євробачення-2017»

Музичний гурт O.Torvald і співак Melovin стали переможцями третього півфіналу відбору на конкурс «Євробачення-2017» від України.

За підсумками голосування журі та глядацьких голосів до фіналу не пройшли гурт Кузьми Скрябіна Singing pants, співачка Анастасія Прудіус, співак Віталій Козловський, гурти Kаdnay, Green Grey і Vivienne Mort.

Раніше, за результатами двох півфіналів відбору, до фіналу пройшли група «Сальто назад», Tayanna (співачка Тетяна Решетняк), співачка Illaria та Rozhden.

Фінал національного відбору на пісенний конкурс пройде 25 лютого.