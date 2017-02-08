В Україні у 2017 році буде змінена пенсійна система – Гройсман

В Україні у 2017 році буде змінена пенсійна система, і уряд запропонує суспільству пакет необхідних для цього рішень, повідомив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає УНІАН.

«У 2017 році пенсійна система буде змінена», – сказав глава уряду.

Він наголосив, що зміни повинні бути корінними, щоб пенсіонери країни відчули рівень турботи влади.

Як повідомлялося, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні пенсії громадянам і при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ, схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду у вересні 2016 року, немає жорсткої норми про підвищення пенсійного віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних асигнувань. У бюджеті Пенсійного фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 млрд грн. Діалог з МВФ з цього питання триває.

Зараз уряд і МВФ розробляють модель пенсійної реформи, яка не передбачає обов`язкового підвищення пенсійного віку.