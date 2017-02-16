В Україні офіційно зареєстровано 429 тисяч безробітних

Протягом місяця безробіття в Україні зросло на 0,1 процентний пункт.

У січні 2017 року офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентний пункт до 1,6%, передає Цензор.Нет з посиланням на звіт Державної служби статистики.

За даними Держслужби статистики, станом на 1 лютого 2017 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 429 тис. безробітних.

При цьому, станом на 1 січня 2017 року Держслужбі зайнятості було зареєстровано 390,8 тис. безробітних.

Кількість безробітних, що одержали державну допомогу в січні, становила 351,2 тис. осіб, середній розмір допомоги на одного безробітного в цьому місяці становив 2 015 гривень.