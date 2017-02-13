В Україні налічується до мільйона внутрішньо переміщених осіб – ООН

На сьогодні в Україні налічується від 800 тисяч до мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це на брифінгу в Женеві заявив гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Волкер.

За його словами, місцева влада ледве справляється з таким навантаженням.

Волкер повідомив, що гуманітарна ситуація в регіоні вкрай важка, нагадавши про руйнування важливих об`єктів цивільної інфраструктури, які призвели до того, що багато місцевих жителів залишилися без тепла і води. «Давайте не будемо забувати, що температура повітря за останні кілька тижнів зберігалася на рівні від -10 до -20 градусів за Цельсієм», – сказав Волкер.

«Ми припускаємо, що приблизно 200 тисяч повернулися в непідконтрольні уряду райони», – зазначив Волкер.