В Україні на 25 років заборонили полювання на лосів

В Україні заборонили полювання на лосів.

Про це міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак написав у Facebook.

«Від сьогодні полювання на цих тварин впродовж 25 найближчих років на території України Заборонено. Щойно підписав відповідний наказ», – зазначив міністр.

За його інформацією, наказом передбачено встановлення заборони полювати на лося європейського (Alces alces) на всій території України строком на 25 років. Державну екологічну інспекцію України зобов’язано здійснювати контроль за дотриманням режиму цієї заборони.

Також документом передбачено розробку програми відтворення популяції лося європейського в Україні та проведення необхідних досліджень і моніторингу стану його популяції за участю науковців.

При цьому Семерак зауважив, що «з мораторієм ми запізнилися на років 20-30. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо, і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди».

Міністр повідомив, що, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні становить від 2 тис. особин до 6 тис., тоді як в Білорусі і Польщі – близько 30 тис.

«До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій, і популяція лося за цей час зросла у кілька разів», – додав Семерак.

Він також повідомив, що перед розробкою наказу, Мінприроди консультувалося з Інститутом зоології ім. Шмальгаузена Національної академії наук України.

«Висновки про стан популяції лося були критичними і лише офіційно підтвердили наше побоювання, що тварина зникає в Україні. Вважаю, що робити вигляд, що флора і фауна – не українське національне багатство, і з його захистом можна почекати до кращих часів – злочин і бездіяльність. Підписав Наказ, щоб Україна зберегла і відновила популяцію цих прекрасних тварин», – наголосив міністр.