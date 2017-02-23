В Україні до кінця року введуть он-лайн реєстрацію громадських організацій

Міністерство юстиції нарешті озвучило дату, коли буде запущено реєстрацію громадських організацій через он-лайн. Цей сервіс буде запущено до кінця року через он-лайн будинки юстиції.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції, повідомляє прес-служба проекту «Громадяни в дії».

Петренко наголосив, що вже зараз через он-лайн будинок юстиції можна подати документи на реєстрацію громадської організації для правової оцінки. На думку міністра, це суттєво спрощує життя громадським організаціям, оскільки зменшується кількість відмов в реєстрації через помилки в документах і зменшується потреба повторно подавати документи.

Ця послуга наразі діє лише для Києва, проте Мін’юст планує розширити її на всю Україну.

“Громадяни в дії” нагадують, що реєстрація громадської організації через он-лайн мала запрацювати з 1 січня 2016 року. Це було передбачено Законом “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, який був ухвалений у грудні 2015 року.

Водночас сайт “Громадський простір” наводить перелік доступних он-послуг на порталі Мін‘юсту:

повторні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

повторне свідоцтво про смерть;

повторне свідоцтво про шлюб;

повторне свідоцтво про народження;

повторне свідоцтво про розірвання шлюбу;

повторне свідоцтво про зміну імені;

здійснення правової оцінки документів на державну реєстрацію громадської організації, зі статусом юридичної особи.